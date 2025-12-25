野生イノシシの豚熱（CSF）について、佐賀県は24日、小城市で初めて確認されたと発表した。県によると22日、同市小城町栗原で、住民が野生イノシシ1頭が死んでいるのを発見。23日に陽性が確認された。同日、嬉野市と唐津市で見つかった個体の陽性も確認され、県内の野生イノシシのCSFは計133例となった。