佐賀県は24日、直近1週間（15〜21日）で県内24の定点医療機関から報告があったインフルエンザの感染者数は1384人（前週比229人増）だったと発表した。1医療機関当たりの感染者数は57・6人。新型コロナウイルスの感染者数は8人（同5人減）。県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は26人（同3人増）だった。（松本紗菜子）