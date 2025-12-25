佐賀県伊万里市の深浦弘信市長は、同市黒川町の黒塩地区に予定されている産業廃棄物などの最終処分場建設について、県の計画を容認する考えを初めて明らかにした。23日に開かれた市議会の全員協議会で今後の方針を説明した。処分場は県内最大規模となる埋め立て容量約110万立方メートルで、廃棄物からの浸出水を処理して伊万里湾に放流する「管理型」として運営する。計画の概要が明らかになった今夏以降、中止を求める市民の