来年2月10日に告示、同15日に投開票される佐賀県みやき町議選（定数16）の立候補届出事務説明会が24日、同町東尾の町コミュニティーセンターこすもす館であり、現職12、新人15の計27陣営が出席した。有権者数は2万1207人（1日現在、町選管調べ）。（前田絵）