佐賀県みやき町の女子サッカーチーム「みやきなでしこクラブ」の活動を支援しようと、元県職員でサッカーJ2サガン鳥栖の運営に携わった経験がある町内在住の中島修さん（54）が町に100万円を寄付した。中島さんは「もっと上を目指して頑張ってほしい」とエールを送った。町は女子サッカーを通じた町づくりに取り組もうと、2020年1月に「女子サッカーのまち」を宣言。同年4月に同クラブが発足し、現在27人の選手が所属する。町