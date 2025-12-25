ÆÈÆÃ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£10·î¡¢º´²ì¸©Ä£¤Î°ì¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñµÄ¡ÖSAGA¥é¥Ü10¡ÜG¡×¡£10¥«½ê¤¢¤ë¸©¤Î»î¸³¸¦µæµ¡´Ø¡Ê¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¡¢ÃÎ»ö¡Ê¥¬¥Ð¥Ê¡¼¡Ë¤äÉûÃÎ»ö¡¢³Æµ¡´Ø¤Î½êÄ¹¤¿¤Á¤òÁ°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤ÏÍÒ¶Èµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÍ­ÅÄÄ®¡Ë¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²Ã¾þµ»Ë¡¢¦ÇÀ¶È»î¸³¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤ÎÌÔ½ë¤Ë¶¯¤¤¥¹¥×¥ì¡¼¥®¥¯¤Î¿·¼ï³«È¯¢¦Í­ÌÀ¿å»º¿¶¶½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¾®¾ë»Ô¡Ë¤Î¥Î¥ê¤Î¿§