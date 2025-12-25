減税策がずらりと並ぶ一方で、代わりの財源の確保策は物足りない。財政運営への懸念材料がまた一つ増えた。政府はあす、2026年度の税制改正大綱を閣議決定する。実質的な原案である与党の大綱は、物価高に対応する家計支援や、高市早苗政権が掲げる「強い経済」を目指した企業支援が目につく。大きな変更となるのが所得税だ。課税が始まる「年収の壁」は160万円から178万円に引き上げる。最低限の生活費として課税額の計算