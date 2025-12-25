早春の里山風景を楽しみながら福岡県豊前市内を巡るウオーキングイベント「第8回豊前てんぐウォーク」が来年3月15日、市役所を発着点とする四つのコースで開かれる。定員は600人で、参加者を募集している。申し込みは同1月15日まで。今年は5〜87歳の462人が参加した。コースは、チャレンジ（30キロ）▽トライアル（23・3キロ）▽ファミリー（10・1キロ）▽起伏が少ないバリアフリーロード（3・4キロ）の四つ。一般の参加費は、