23日に78歳で亡くなった尾崎将司さんは徳島・海南高で1964年の選抜大会を制し、西鉄（現西武）に65年に入団。西鉄でチームメートだった基満男さん（79）は「もう年賀状を出してしまった」と突然の訃報に驚きを隠さなかった。基さんは兵庫・報徳学園高時代に、同学年の尾崎さんと64年の選抜大会で対戦。0−1で完封され、自身も「フォークを初めて見た」と4打数無安打に抑えられた。67年に西鉄に入団し、打者に転向していた尾崎