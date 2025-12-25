バスケットボールの全国高校選手権第2日は24日、東京体育館で女子2回戦が行われ、今夏の全国高校総体4強の精華女子（福岡）が四日市メリノール学院（三重）を88−79で破り3回戦に進んだ。東海大福岡も昭和学院（千葉）に67−41で勝った。総体覇者の桜花学園（愛知）は柴田学園大柴田学園（青森）に96−56で快勝。4連覇を狙う京都精華学園は日本航空石川を65−45で退けた。男子1回戦は東山（京都）、瓊浦（長崎）、佐賀北などが