北海道・南警察署は、2025年12月24日、札幌市中央区南10条西9丁目に住む無職の男（59）を強盗未遂の疑いで現行犯逮捕しました。男は、12月24日午後1時25分ごろ、札幌市中央区南10条西9丁目にある古物商の店舗で、店員に対し文化包丁をつきつけ「強盗だ警察を呼べ」と脅迫し現金を強取しようとした疑いが持たれています。店員が110番通報し、駆け付けた警察官が身柄を確保し現行犯逮捕しました。店員や警察官、男にけがはなく、店員