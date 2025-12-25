スポーツメーカーのミズノは24日、野球日本代表・侍ジャパンが着用する新ユニホームを発表しました。デザインはホーム、ビジターともに、2025年11月に行われた「日本対韓国」で着用されたモデルをベースに、頂点を目指すという意味を込め、襟と袖にゴールドのラインを追加。日本野球の伝統を受け継ぎ、未来への責任を胸にグラウンドに立つ正真正銘の本物だけがまとうことができるものという意味から、テーマを「正銘」としました。