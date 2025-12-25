広島・末包昇大外野手（２９）が２４日、打撃改良で逆方向への本塁打を増やすと意気込んだ。この日はマツダスタジアムに隣接する屋内練習場で自主トレ。今オフはインパクト時に１００％の力をボールに伝えられるように、体の使い方を理想に近づけている。目標は今季１本もなかった右方向への一発。長打力にさらなる磨きをかけ、レベルアップしていく。甲高い打球音が、屋内練習場に響き渡る。年の瀬に突入しても、末包は自身の