米国・ＷＷＥで、殿堂者のミック・フォーリーが団体離脱を発表し、大きな波紋を呼んでいる。先週にインスタグラムで「我慢の限界に達した」とポストし、今後ＷＷＥの番組には登場しないと表明。理由はＷＷＥとドナルド・トランプ米大統領の親密な関係で、トランプ大統領が映画監督のロブ・ライナー氏が刺殺された事件で、被害者に対し「トランプ錯乱症候群だ」などと物議を醸す投稿をしたことが決断の引き金になったという。