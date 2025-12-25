世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令はどうなるのか。文部科学省は２０２３年１０月、旧統一教会の高額献金などの問題をめぐり教団に対する解散命令を東京地裁に請求。今年３月に東京地裁は「類例のない膨大な被害が出た」として解散を命じ、教団サイドは即時抗告した。これを受けての東京高裁での審理が１１月に終結。旧統一教会は１１月に公式サイトで東京高裁での主張を公開。「本件申立は、当法人に対する政