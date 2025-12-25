NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.35（-0.03-0.05%） ニューヨーク原油の２０２６年２月限は小反落。クリスマス・イブで取引参加者が一段と減少するなかで、目立った値動きは見られなかった。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表する週報についても今週は発表がなく、手掛かりは限定的。 時間外取引で２月限は前日終値を挟んで売り買いが交錯。通常取引開始後は５８．１３ドルまで弱含