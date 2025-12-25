【経済指標】 【米国】 ＊米新規失業保険申請件数（12月20日週）22:30 結果21.4万人 予想22.4万人前回22.4万人 【発言・ニュース】 ＊米７年債入札結果 最高落札利回り3.930％（WI：3.933％） 応札倍率2.51倍（前回：2.46倍）