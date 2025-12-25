伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１６回は１５年連続６７回目出場の順大。＊＊＊＊予選会突破校ながらシード権獲得の呼び声が高い。箱根予選会は２位通過、全日本は８位入賞で３年ぶりのシード権を奪還した。就任９年目の長門監督は「目標は５位以内。例年よりも高い水準の選考ができている」と自信を口にする。下級生の層が厚