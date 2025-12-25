「ジャンボ」の愛称で親しまれた男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さん（本名・尾崎正司）が２３日、Ｓ状結腸がんのため千葉市内の自宅で死去した。７８歳だった。＊＊＊＊尾崎さんの悲報を受け、フリーアナウンサーの生島ヒロシ（７５）が２４日、スポーツ報知の取材に応じ「繊細な方でした」と追悼した。約３０年前に民放の特番で尾崎さん、長嶋茂雄さん（享年８９）と共演。その際の尾崎さんの様子に驚かされた