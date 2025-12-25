ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が27日に対戦するアラン・ピカソ選手について話しました。27日の試合に出場する選手が一堂に会し、イベントに参加した井上選手はサウジアラビアの環境について「ジムとかホテルとかすごくきれいで、環境はすごく整えてもらっているので、いいパフォーマンスを出せると思います」と話しました。記者から対戦相手のアラン・ピカソ選手について問われると「(今回のイベン