「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）昨年の覇者レガレイラが２４日、美浦Ｗでの最終追い切りを行い、３頭併せで強めに追われ６Ｆ８２秒９−３７秒０−１１秒２をマーク。史上初の牝馬による連覇へ、万全の仕上がりをアピールした。動きを見届けた木村哲也調教師（５３）＝美浦＝も、完成期を迎え頼もしく成長した姿に目を細めた。今回はクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝との再タッグとなるが、今年もリーディ