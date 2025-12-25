2026年1月4日21時よりフジテレビ系で放送される、ムロツヨシが主演を務めるスペシャルドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』にダチョウ倶楽部の肥後克広、笠原秀幸、石井正則、山野海、マキシマム ザ ホルモンのナヲ、片岡礼子、おかやまはじめ、マシンガンズの西堀亮、田畑志真、中山ひなのが出演することが決定した。 参考：渡部篤郎、『うちの弁護士はまたしても手がかかる』で大御所俳優に濱津隆之の出演も決定