元サッカー韓国代表と女優の間に生まれた女子プロゴルファー、ソン・ジアが入団式を行い、プロとしてのキャリアを正式にスタートさせた。【写真】韓国美人ゴルファー、童顔グラマラスの密着ウェア韓国女子プロゴルフ（KLPGA）の正会員資格取得やメインスポンサー契約に続いて入団式も終え、ソン・ジアは選手人生における大きな節目を越えたことになる。母で女優のパク・ヨンスは最近、自身のSNSに「入団式」という短い言葉とともに