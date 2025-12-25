2025年12月28日開幕の第104回全国高校サッカー選手権大会で、優勝候補の一角に挙がる神村学園（鹿児島）。今夏のインターハイ王者で“夏冬連覇”を狙う実力校の中でサッカーライターの松尾祐希氏が注目している選手が、CBの中野陽斗（３年）だ。「U-20ワールドカップのサポートメンバーに選ばれ、U-18日本代表の常連メンバーです。神村学園でキャプテンを任されてリーダーシップの自覚も芽生え、課題と思われた守備力もアップし