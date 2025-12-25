プロ野球・巨人の小林誠司選手が10月12日に行われたDeNAとの第2戦で放った2塁打を振り返りました。小林選手が放った2塁打は11回、DeNAの佐々木千隼投手から。スライダーをうまく捉えると、レフト線にはじき返しました。懸命に2塁まで走り、ヘッドスライディングをすると、ベンチに向かって拳を突き上げました。「去年はCS第6戦で同じような打球を打って、ファウルになりましたよね。この前、（菅野）智之にも『去年も打ってよ』っ