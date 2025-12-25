25日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比150円高の5万490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万344.1円に対しては145.90円高。出来高は2316枚だった。 TOPIX先物期近は3415.5ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIX現物終値比8.13ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50490+1502316 日経225mini