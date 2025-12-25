「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２４日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉朝日杯ＦＳで２着だったダイヤモンドノット（牡、福永）は、ファルコンＳ（３月２１日・中京、芝１４００メートル）で始動し、ＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京、芝１６００メートル）を目指す予定。「ジョッキーがうまく乗ってくれた」と福永師。朝日杯ＦＳの１２着馬カク