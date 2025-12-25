「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）好調を維持して、いざラストランへ。有馬記念が秋３戦目となるジャスティンパレスは２４日、栗東ＣＷで４Ｆから追われた。前半しっかりと折り合いをつけ、しまいまでリズムを崩すことなく、余力十分にゴールを駆け抜けた。杉山晴師は「動きに関しては特に変わりなく来ています。非常に高いところでキープしていると思います」と笑顔で好感触を伝える。１週前にしっかり負荷を掛けられてお