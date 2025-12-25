「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）重くぬれたチップが高々と宙に舞った。ジャパンＣ８着から反撃を狙うシンエンペラーは２４日、栗東坂路で併せ馬。前脚を大きく振り上げるダイナミックな走りで地面を力強くとらえ、一直線に坂を駆け上がる。ラスト１Ｆで鞍上の坂井の手が動くと、呼応するようにギアをさらに上げ、アスクアイルビゼア（４歳２勝クラス）に半馬身先着した。矢作師は「動き自体は良く見えた」と評価しつつ、