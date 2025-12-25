マーリンズが救援右腕ピート・フェアバンクス（32）と1年1300万ドル（約20.3億円）の契約で合意したことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が分析している。契約には100万ドルの契約金と、登板数に応じた最大100万ドルの出来高が含まれている。また、トレードされた場合には50万ドルのボーナスも支払われる。フェアバンクスは、2025年にレイズで60回1/3を投げ、防御率2.83を記録した。レイズは2026年に向けて