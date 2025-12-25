有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）強い３歳世代の代表として古馬を打ち破る。昨年のレガレイラに続き、３歳Ｖを狙う皐月賞馬ミュージアムマイルは２４日、栗東坂路で４Ｆ５５秒５−４０秒６−１２秒５とソフトな最終追い。気合乗りや馬体の張りが良く、併せたアンズアメ（３歳３勝クラス）に０秒１先着して状態の良さをアピールした。高柳大師は「秋３戦目になるので１週前にしっかりやれば、あとは調整程度で済むと思って