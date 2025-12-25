ソフトバンク・藤井は5000万円増の年俸1億2000万円でサインした。広島を戦力外となり独立リーグを経て22年に育成契約で入団した際は年俸550万円。実に2082％増での大台超え。「これからも戦力外になる選手はいる中で、もう一回できるという道しるべのような存在になれればとやってきた。目に見えて数字が変わってきたことは良かった」と感慨深く口にした。交渉では“50試合の壁”について話した。救援投手は50試合以上が一つ