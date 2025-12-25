「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）天皇賞・秋８着、ジャパンＣ７着と、近２走で掲示板を外したタスティエーラ。そのうっぷんを暮れの大一番で晴らそうとしている。美浦Ｗで２４日、エコロシード（２歳１勝クラス）、ミッキーファルコン（２歳新馬）との３頭併せ。直線は最内に入って、引っ張り切りの手応えのまま余裕十分の動きでフィニッシュ。前者に半馬身、後者に２馬身の先着を決めた。２歳馬を相手に手応え抜群の先着