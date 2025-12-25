¡ÖÍ­ÇÏµ­Ç°¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¡È¥«¥éÇÏ¤ÎÀèÆ¬¥´¡¼¥ë¡É¤«¤éÌó£±¥«·î¡£´¬¤­ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤ë¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¤Ï£²£´Æü¡¢·ªÅìºäÏ©¤ÇÃ±ÁöÄÉ¤¤¡££´£Æ£µ£µÉÃ£´¡Ý£´£°ÉÃ£²¡Ý£±£³ÉÃ£³¤ò·×»þ¤·¡¢Í§Æ»»Õ¤Ï¡Ö£±½µÁ°¤¬£Ã£×¤Ç¤¤¤¤Éé²Ù¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£Ä´¶µ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÁö¤é¤Ê¤¤ÇÏ¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤­¤ç¤¦¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤è¤ê¤â¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾º¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾