兵庫県議に対する名誉毀損などの疑いで書類送検されていたNHK党の立花孝志党首について、神戸地検は不起訴にしました。NHK党の立花孝志党首は、兵庫県の百条委員会元委員長の奥谷謙一県議についてSNS上でうその内容を投稿したほか、自宅兼事務所の前で演説したなどとして、名誉毀損や脅迫などの疑いで書類送検されていました。神戸地検は、きのう付で立花党首を嫌疑不十分で不起訴処分にしたと明らかにしました。奥谷県議は、不起