「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）同一年春秋グランプリ制覇へ盤石の態勢を整えた。メイショウタバルは２４日、栗東ＣＷで総仕上げ。単走でリズム良く運び、軽快なフットワークで６Ｆ８５秒８−３７秒４−１１秒３をマークした。石橋師は「時計は予定通りで雰囲気も走り方も良かったです。何も心配することなくレースに行けると思います」とうなずいた。前走の天皇賞・秋は６着に敗れたが内容は悪くなかった。いつも通りハ