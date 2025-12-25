サンタクロースを追跡するコロラド州のNORAD「作戦センター」＝24日、コロラドスプリングズ（AP＝共同）【ワシントン共同】北米航空宇宙防衛司令部（NORAD）はクリスマスイブの24日、サンタクロースを追跡する「作戦センター」を稼働した。1955年から続く恒例のイベントで、今年で70周年。日本語を含む9カ国語に対応した専用サイトでサンタの「現在地」や配達したプレゼント数を表示した。米国防総省によると、西部コロラド州