【モスクワ共同】米ブルームバーグ通信は24日、ウクライナのゼレンスキー大統領が示した米国と策定中の20項目の和平案について、ロシア大統領府に近い筋が「典型的なウクライナ案と見なしている」と指摘したと報じた。ロシアにとって重要な条項が欠けており、大幅な変更を求める予定だとしている。同筋によると、和平案にはロシアが求めている紛争終結後のウクライナ軍部隊や武器の制限が盛り込まれておらず、ウクライナにおけ