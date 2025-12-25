日本テレビ系バラエティ特番『ヒロミの大晦日リホーム』(31日18:00〜)に、timeleszの佐藤勝利、橋本将生、猪俣周杜が助っ人として登場する。『ヒロミの大晦日リホーム』未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブが、今秋の台風でテント屋根が壊れてしまい、土俵で練習できない子どもたちのお悩みに全力で向きあう今回の番組。土俵を作り直したい…築100年以上の土俵横の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようにリフォームしたい