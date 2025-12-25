牡羊座今あるものへの感謝を静かに感じてみたい何事も手堅くやっていきたい、という気持ちが強まる年末年始。新年に心機一転！というよりは、お世話になった人に挨拶をしたり、神社仏閣で手を合わせるほうが2026年に向けていい抱負を持てるはず。年明けはお正月気分もそこそこに仕事の話が持ち込まれたり、人間関係のもめ事を仲裁したりバタバタすることも。一方、長い努力が実り家族の絆が強まる暗示も出ています。みんなで集ま