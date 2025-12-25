新生活への期待が膨らむ引越しだが、業者の手際の悪さや不誠実な対応によって、最悪なスタートを切ることもしばしばある。投稿を寄せた宮崎県の60代女性は、約30年前の出来事を今でも覚えている。「引越し業者の社長がアルバイトで使っている2人をものすごく怒りながら作業を進めていてすごく不愉快でした」目の前で部下を怒鳴られたら、客も気分が悪いだろう。（文：長田コウ）「話し合ったことが全く反映されていませんでした」