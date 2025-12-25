採用面接は企業側が応募者を見極める場であると同時に、応募者側も企業を見定めている。しかし中には、わざわざ足を運んだ相手に対して、あまりにも不誠実な対応をする会社もあるようだ。東京都の40代男性（事務・管理）は、ある企業の面接で信じがたい体験をした。事前に履歴書と職務経歴書を送り、書類選考を通過して面接に臨んだはずだったが、面接官は開口一番、男性を全否定するような言葉を放ったという。（文：湊真智人）「