第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で、１５年連続６７回目の出場となる順大は、１０月の箱根予選会を２位で通過し、本戦では５位以内を目標に掲げる。名門復活の鍵を握る“目玉ランナー”が前回ルーキーで花の２区を走った玉目陸（２年）だ。父・隆博さんは箱根を日体大で３度走り、伯父の本川一美さん（５３）も順大で４年連続２区を務めた“箱根一家”の末裔（まつえい）だ。長門俊介監督（４１）が「エース不在」と語る