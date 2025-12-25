◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）第７０回有馬記念・Ｇ１（２８日、中山・芝２５００メートル）の追い切りが２４日、東西トレセンで行われた。史上１２頭目の春秋グランプリ連覇を目指すメイショウタバルは、栗東・ＣＷコースでスムーズな動きを見せ、万全の態勢。ＪＲＡ９６７勝を挙げ、ＴＢＳ系ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」にも出演した勝浦正樹元騎手（４７）が、予想に参戦。