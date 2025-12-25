◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセン最後までルーティンを貫いた。ジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）はＣＷコースでの４ハロン追い。直線では伸びやかに脚を前へ出し、楽な感じで加速した。４ハロン５３秒６―１１秒８の時計に「動きは変わりないという感じですね」と杉山晴調教師。天皇賞・秋、ジャパンＣに