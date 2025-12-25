サッカーJ1・FC町田ゼルビアは24日、前日の23日に発表されていた黒田剛監督とクラブに対する懲罰についてコメントしました。23日Jリーグは、FC町田ゼルビアの黒田監督が2023年頃から自身の意向に沿わない選手らに対し、造反者といった表現を用いて排除する意図をもった発言、練習中に選手、チームスタッフに対し、大声で怒鳴る行為、また暴言等の不適切な発言があった事案についてけん責処分が決定されたことを発表していました。