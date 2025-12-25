º£°æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢MLBµåÃÄ¤Ï¿µ½Å¤Ê¤è¤¦¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÀ¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£Ìé¤Ï¸½ºß¤â¡¢³ÆµåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ê¤É¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÎÆ°¸þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤âÆÀ¤Æ¤¤¤ë27ºÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ°ÜÀÒÀè¤ÎÍ­ÎÏ¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ¤¬¡¢³ÍÆÀ¤ØÆñ¿§¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Ûº£°æ¤Ï9²ó¤â°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶Äù¤á¡ªµåÃÄ¿·¤Î17Ã¥»°¿¶¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥«