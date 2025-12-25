哲学者・作家の千葉雅也や作家の立松和平がOB北関東で有数の進学校だ。全国の県庁所在地にあった旧制一中の栃木県版を前身とする伝統高校で、個性的な文化人や学者を多数、輩出している。立命館大大学院先端総合学術研究科教授で、千葉雅也という名の気鋭の哲学者、作家がいる。『ツイッター哲学』『勉強の哲学』などの話題作を経て、22年春刊行の『現代思想入門』はロングセラーが続く。23年の新書大賞も受賞した。小説家と