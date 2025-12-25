ロッテの種市が、ZOZOマリンで契約更改交渉に臨み、4500万円増の年俸1億3000万円(金額は推定)でサイン。交渉の席上で将来的なメジャー挑戦の希望を球団に伝えたことを明かした。9年目の今季は24試合に登板して9勝8敗。2年ぶりの2桁勝利はならなかったものの、7月19日のオリックス戦から10試合連続でクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）を達成。チームトップで自己最多の160回2/3を投げ、防御率2・63の好成績を残した