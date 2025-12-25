◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）今年の有馬記念の特集企画「有馬のザ・ロイヤルファミリー」第４回は、エルトンバローズを生産した北海道日高地方の浦河町にある桑田牧場代表の桑田美智代さん。今は亡き父が１９６２年に開場した牧場を継承。暮れのグランプリに３５年ぶりに生産馬を送り出す。人々の思いがつながり、夢の大舞台へ導かれた。エルトンバローズを生産した北海道浦河町